Düzce'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Düzce'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akpınar Mahallesi 5397 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Yangın, binada hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel