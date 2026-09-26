Haberler

Düzce Beyciler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Beyciler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Beyciler Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi

Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi

Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Fotoğraf ayrı paylaşıma düştüğü not ayrı bomba