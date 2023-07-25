Düzce Belediyesi Tarım Seferberliği Kapsamında Buğday Hasadı Yapıldı

Düzce'de belediyeye ait 5 dönüm araziye ekilen buğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla kentte başlatılan tarım seferberliği kapsamında belediyeye ait araziler çeşitli ürünlerin ekimi yapılarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede daha önce belediyeye ait 5 dönüm arazi üzerine ekilen buğdayın hasadı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Beltur A.Ş'nin katılımıyla yapıldı.

Hasattan elde edilen buğday 2 gün boyunca kurutulacak ve Beltur A.Ş. aracılığıyla un haline getirilerek şirket bünyesindeki sosyal tesislerde kullanılacak.