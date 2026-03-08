Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özlü, yapımı süren projeleri inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2026 'atılım yılı' kapsamında şehirdeki projeleri inceledi. Özlü, ilerleyen projeler hakkında bilgi alarak Düzce'nin gelişimine katkıda bulunacak kalıcı eserler yaratacaklarını ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte yapımı devam eden projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü, "atılım yılı" olarak ilan ettiği 2026'da şehirde hayata geçirilen projeleri, saha ziyaretleriyle takip ediyor.

Bu kapsamda Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin 2. etap alanı, Anıt Eser inşaat sahası, yapımı tamamlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı, Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap inşaatları ile Basmacılar Çarşısı'nın bulunduğu alanda yapımı süren Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, "Düzce'mizin her köşesine dokunmak, vatandaşlarımızın hayatını biraz daha kolaylaştırmak, biraz daha güzelleştirmek için kalıcı eserler meydana getirmeye devam edeceğiz. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran anlayışla çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor