Düzce Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.