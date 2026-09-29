Haberler

Düzce Akçakoca'da dere taştı, 3 ev su altında kaldı; 14 tekne hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da dere taştı, 3 ev su altında kaldı; 14 tekne hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Akçakoca'da iki gündür süren sağanakta dere taştı, Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Akçakoca balıkçı barınağında gece etkili fırtınada yükselen dalgalar 14 tekneye zarar verdi ve yağmur sürüyor.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.

Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca'da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı. Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.

Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak