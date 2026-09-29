Düzce Akçakoca'da dalgalar mendireği aşınca balıkçı barınağında 7 tekne hasar gördü

Düzce Akçakoca'da dalgalar mendireği aşınca balıkçı barınağında 7 tekne hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar mendireği aşarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekneye zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti başlatırken denize açılamayan balıkçılar teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen 7 teknede hasar oluştu.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aşarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekneye zarar verdi.
Batan teknelerden bazıları şiddetli rüzgarın etkisiyle barınağın kıyı kısmına sürüklendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.