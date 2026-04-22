Van'da çığ altında kalan su şebekesi nedeniyle mezra sakinleri 5 gün susuz kaldı

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Düzbaşı Mezrası'nda çığ nedeniyle susuz kalan mahalle sakinleri, alternatif su kaynağından 400 metrelik boru hattı döşeyerek su ihtiyacını karşıladı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı Mezrası'nda, çığ altında kalan su şebekesi nedeniyle mezra sakinleri 5 gün susuz kaldı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan ile mezra sakinleri, kar altındaki başka bir su kaynağını küreklerle açıp, 400 metrelik boru hattı döşeyerek mezraya yeniden su ulaştırdı.

Bahçesaray'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından Düzbaşı Mezrası'na içme suyu sağlayan şebeke hattı, 5 gün önce meydana gelen çığın altında kaldı. Şebekenin zarar görmesiyle mezrada yaşayanlar susuz kaldı. Bunun üzerine Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan'ın girişimleriyle Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (VASKİ) boru temin edildi. Muhtar Kayan ile mezra sakinleri, boruları omuzlarında taşıyarak alternatif su kaynağının bulunduğu bölgeye kadar kar üzerinde yürüdü. Küreklerle karı kazarak su kaynağını ortaya çıkaran mahalleli, kaynağa bağladıkları boruları kar üzerinden mezraya kadar uzatarak geçici su hattı oluşturdu. Böylece yaklaşık 400 metre mesafeden mezraya yeniden su verildi.

Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, çığ altında kalan ana şebekenin onarılmasının beklendiğini belirterek, "Mezramız yaklaşık 5 gündür susuzdu. Geçici olarak başka bir kaynaktan borularla su getirdik. Ana şebeke çığın altında kaldı. Yetkililer en kısa sürede onarılacağını söyledi. Mezra sakinlerimizle birlikte boruları kaynağa taşıyarak suyu yeniden ulaştırdık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
