DÜZ KONTAKLA ÇALIŞTIRAMADIKLARI OTOMOBİLİN FARLARINI, RUHSATINI VE AKÜSÜNÜ ÇALARAK KAÇTILAR - Haberler

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DÜZ KONTAKLA ÇALIŞTIRAMADIKLARI OTOMOBİLİN FARLARINI, RUHSATINI VE AKÜSÜNÜ ÇALARAK KAÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, Müslüm Aydemir'ın (28) evinin önünde park halindeki düz kontakla çalıştıramadıkları otomobilin farlarını, arka stop lambalarını, ruhsatını ve aküsünü çalıp kaçtı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, Müslüm Aydemir'ın (28) evinin önünde park halindeki düz kontakla çalıştıramadıkları otomobilin farlarını, arka stop lambalarını, ruhsatını ve aküsünü çalıp kaçtı. Mahallede çok sayıda hırsızlık yaşandığını ileri süren Aydemir, yeni aldığı daha ikinci taksidini ödediği otomobilinde 15 bin TL'lik hasar meydana geldiğini söyledi.

Olay, 15 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, taksi şoförü Müslüm Aydemir'in evinin önüne park ettiği otomobili çalmak istedi. Kapıyı açtıktan sonra aracı düz kontak yöntemiyle çalıştırmaya çalışan şüpheliler, başarısız oldu. Aracın farlarını, arka stop lambalarını ve aküsünü çalan şüpheliler, kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden Aydemir'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan parmak izi aldıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

15 BİN TL'LİK HASAR MEYDANA GELDİ

Krediyle satın aldığı otomobilinin henüz ikinci taksidini ödediğini belirten Aydemir, mahallesinde çok sayıda hırsızlık yaşandığını ancak bu olayı başka mahalleden şüphelilerin yaptığını düşündüğünü söyledi. Aydemir, 'Çalınan parçaların yanı sıra düz kontak yaparken aracımın start-stop tuşunu da bozmuşlar. Şu an aracı tamirciye çekmek zorunda kaldım. Yaklaşık 15 bin TL zararım var. Ortada kaldık. Ruhsatım da çalınmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım' diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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