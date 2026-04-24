Duygu Çakmak, Miss Grand International All Star'da Türkiye'yi Temsil Edecek

(İSTANBUL) - Ünlü manken Duygu Çakmak, Miss Grand International All Star sahnesinde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Dünya genelinde taç giymiş ve derece elde etmiş güzellerin bir araya geldiği Miss Grand International All Star, uluslararası güzellik yarışmaları arasında seçkin ve iddialı bir platform olarak dikkati çekiyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda Türkiye temsilciliğini, Miss Universe Türkiye üstleniyor.

Türkiye'yi bu prestijli sahnede temsil edecek isim ise uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Duygu Çakmak oldu. Çakmak, 2021 yılında elde ettiği Miss Europe 3rd Runner-Up derecesiyle global arenada önemli bir çıkış yakalarken; farklı ülkelerde yer aldığı projelerle hem profesyonel hem de kültürel anlamda güçlü bir deneyim kazandı.

Güzelliğinin yanı sıra güçlü iletişim becerileri ve kültürel temsile verdiği önemle öne çıkan Çakmak, Miss Grand International All Star sahnesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Türk kültürünü uluslararası platformda görünür kılma vizyonuyla yola çıkan Çakmak, bu önemli yolculukta Türk halkının desteğini arkasına alarak daha güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Türkiye, bu yıl ilk kez düzenlenen bu özel organizasyonda Duygu Çakmak ile uluslararası sahnede yerini alırken, gözler şimdi All Star sahnesinde sergilenecek performansa çevrildi.

Kaynak: ANKA