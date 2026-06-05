Dut toplamak için evden ayrılmıştı; ölü bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden 'dut toplamaya gidiyorum' diyerek ayrılan Neşet Koçlu, (70) otobana yakın bölgede ölü bulundu.

İlçede yaşayan Neşet Koçlu, dün sabah saatlerinde evinden 'Dut toplamaya gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, uzun süre Koçlu'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla AFAD ekipleri, polis ve vatandaşların katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Dere yatakları, kırsal alanlar ve yol güzergahlarında yoğunlaşan çalışmalarda; Koçlu'nun telefonundan alınan son sinyale göre özellikle Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresi çevresi de incelemeye alındı. Yaklaşık 24 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler, Karsak Deresi'nin üst kısımlarında, otobana yakın bölgede Koçlu'nun cansız bedenine ulaştı. Neşet Koçlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı