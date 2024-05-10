Düşme sonucu felç olan genç kadın sağlığına kavuştu

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan ve 4 yaşındayken düşme sonucu kalçası çıkan 26 yaşındaki Amine Gökmen, geçen yıl olduğu ameliyat ve ardından fizik tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

İlçeye bağlı İkizler köyünün Çukurca mezrasında 4 yaşındayken yere düşen Gökmen, yıllarca tedavi olmadığı için yürüyemez hale geldi.

Ağrılara dayanamayan ve felç riski nedeniyle ameliyat olmaktan çekinen Gökmen, geçen yıl ameliyat olmaya karar verdi.

Tatvan ilçesindeki özel hastanede ameliyat olan Gökmen, ardından Tatvan Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesindeki bir yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gökmen, 4 yaşındayken kalçasında çıkığın meydana geldiğini ancak ilk zamanlarda bunu fark edemediklerini belirtti.

Daha sonra yürümekte zorlandığını anlatan Gökmen, "Bunun üzerine farklı şehirlerdeki hastanelere götürüldüm. Çocukluğum hastanelerde geçti ve 15 yaşlarında kemik ağrılarımı daha fazla hissetmeye başladım. Gittiğim hastanelerdeki doktorların bazıları ameliyat olursam felçli kalabileceğimi söylediler. 25 yaşıma geldiğimde, Tatvan'daki özel bir hastanede ameliyat oldum ve sonrasında fizik tedaviye başladım. Buraya ilk geldiğimde yürüteçle adım atıyordum. Destek olmadan yürüyemiyordum. Fizik hareketleri sayesinde zamanla yürüyebildim. Şu an destek olmadan yürüyebiliyorum." diye konuştu.