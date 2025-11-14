Haberler

Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (4)

Güncelleme:
ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ YAĞIZ, TOPRAĞA VERİLDİŞehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) için Harmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) için Harmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere, Çatalsöğüt-Demirciler Mahallesi'ndeki doğduğu evin önüne getirildi. Küçük yaşta babasını kaybeden şehidin yakınları gözyaşlarıyla cenazeyi karşılarken, çevre il, ilçe ve mahallelerden de yüzlerce kişi, şehidi uğurlamak için geldi. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız için mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazında Sağlık Bakanı Kemal Memioğlu da saf tuttu.

ŞEHİT ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, 3 yıl önce aynı gün 11 Kasım 2022'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in, kök hücre bağışçısı olduğu ve bir kanser hastasına kök hücre bağışlayarak hayatını kurtardığı öğrenildi.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
