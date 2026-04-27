Haberler

Duruşması iptal edilen Netanyahu, Lübnan'a ilişkin "güvenlik durumu değerlendirmesi" yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasındaki duruşmasının iptalinin ardından telefon görüşmesiyle, Lübnan'a ilişkin "güvenlik durumu değerlendirmesi" yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Haberde, Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki duruşmasının başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptalinin ardından telefonla gerçekleşen "güvenlik durumu değerlendirme toplantısı"nda, İsrail'in kuzeyindeki durum ve Lübnan konusunun ele alındığı belirtildi.

Öte yandan The Jerusalem Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan iki kaynak, üst düzey İsrailli yetkililerin ABD'li yetkililere, Hizbullah'ın İsrail askerlerine yönelik saldırılarının sürmesi halinde, "ölçülü karşılık vermeye devam etmeyeceklerini" ifade ederek, Lübnan'a şiddetli saldırılar düzenleme mesajı verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da aralıklarla karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor