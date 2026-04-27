Duruşması iptal edilen Netanyahu, Lübnan'a ilişkin "güvenlik durumu değerlendirmesi" yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasındaki duruşmasının iptalinin ardından telefon görüşmesiyle, Lübnan'a ilişkin "güvenlik durumu değerlendirmesi" yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Haberde, Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki duruşmasının başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptalinin ardından telefonla gerçekleşen "güvenlik durumu değerlendirme toplantısı"nda, İsrail'in kuzeyindeki durum ve Lübnan konusunun ele alındığı belirtildi.

Öte yandan The Jerusalem Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan iki kaynak, üst düzey İsrailli yetkililerin ABD'li yetkililere, Hizbullah'ın İsrail askerlerine yönelik saldırılarının sürmesi halinde, "ölçülü karşılık vermeye devam etmeyeceklerini" ifade ederek, Lübnan'a şiddetli saldırılar düzenleme mesajı verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da aralıklarla karşılık vermeye devam ediyor.