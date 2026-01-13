Haberler

CHP'nin kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme, CHP üyesi Lütfü Savaş'ın davaya katılma talebini kabul ederek duruşmayı 23 Şubat'a erteledi. Savcının mütalaasında eksik ifadelerin giderilmesi talep edildi.

DURUŞMA 23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan şikayetçi Lütfü Savaş'ın, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mağdur sıfatıyla davaya katılma talebinin kabulünü istedi. Ayrıca dosyada yer alan eksik ifadeler ile diğer eksikliklerin giderilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere verilen cevapların beklenilmesine hükmederken, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, dinlenen sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek davayı 23 Şubat'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi