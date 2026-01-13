CHP'nin kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı

DURUŞMA 23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan şikayetçi Lütfü Savaş'ın, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mağdur sıfatıyla davaya katılma talebinin kabulünü istedi. Ayrıca dosyada yer alan eksik ifadeler ile diğer eksikliklerin giderilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere verilen cevapların beklenilmesine hükmederken, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, dinlenen sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek davayı 23 Şubat'a erteledi.