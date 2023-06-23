Duroğlu'da sel ve heyelan: Bir ev yıkıldı, bir kişiden haber alınamadı

Giresun'un Duroğlu beldesinde şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, bir evin yıkıldığını ve bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin : "Bir evin yıkıldığını duyduk. Bir kişiden henüz haber alamadık"

-"Büyük bir afet. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha fazla zararımız var bizim şu anda"

-"Muhtarımızdan bir evin yıkıldığı bilgisini aldık"

GİRESUN - Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.