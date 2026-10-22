Durban'da protestoda yaklaşık 50 kişilik grup yabancı uyruklu kişiyi linç etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde göçmen karşıtı olduğu öne sürülen bir grubun protesto yürüyüşü sırasında yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişi linç edilerek öldürüldü.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kent merkezinde yürüyüş yapan bir grup, yol kenarında bulunan bir kişiye saldırdı.

Yaklaşık 50 kişilik grubun saldırısına uğrayan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölen kişinin 40 yaşlarında olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Polis, cinayetin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Yerel basında görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, söz konusu yürüyüşe katılan grubun göçmenleri hedef aldığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgede yeni şiddet olayları yaşanabileceği endişesiyle iş yerlerinin büyük bölümünün gün boyunca kapalı kaldığı aktarıldı.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

8 Ekim'de göçmen karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu Johannesburg'da 10, Durban'da 14 olmak üzere 24 araç kundaklanmış, çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalanmıştı.

Durban'da 21 Ekim'de düzenlenen göçmen karşıtı protesto gösterisinde Uganda uyruklu bir kişi kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA