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İngiliz pop rock grubu Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor, prostat kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.

Taylor'ın ailesi ve Duran Duran'daki grup arkadaşları grubun internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Taylor'ın "uzun ve cesaretli savaşı" sonrası prostat kanseri nedeniyle 23 Kasım'da 65 yaşında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Taylor'ın son nefesini ailesinin yanında evinde verdiği belirtildi.

Duran Duran grubu, Kasım 2022'de yaptıkları açıklamada Taylor'ın 2018'den bu yana son evredeki prostat kanseri ile mücadele ettiğini bildirmişti.

Grubun bateristi Roger Taylor, 12 Kasım'da giderek ağırlaşan kulak çınlaması (tinnitus) nedeniyle gruptan ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA