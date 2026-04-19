Haberler

Duran: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi. Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayiine, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok başlık ele alındı. Gazze'deki insani durum, soykırımcı İsrail'in saldırıları, İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği adına hem konuşmasında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdi. Diplomasinin; sahada, masada ve gerçek sorunlara çözüm üreterek yürütüldüğü bir kez daha ortaya kondu. Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve milli duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
