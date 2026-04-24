Durakta fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada

Durakta fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada
DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, durakta fenalaştığını gördüğü kadın yolcuyu araca alıp, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, durakta fenalaştığını gördüğü kadın yolcuyu araca alıp, güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Düzce Ulaşım A.Ş.' de şoför olarak görev yapan Cemalettin Bozkurt, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki durakta bekleyen kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Yolcuyu otobüse alan Bozkurt, önce harekat merkezini arayarak durumu amirlerini bildirdi, ardından güzergahtan çıkarak rotasını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne çevirdi. Acil servisin önüne kadar gelen Cemalettin Bozkurt, hastane personelinin yardımıyla yolcuyu araçtan indirerek sağlık görevlilerine teslim etti. O anlar halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Mevcut güzergahında devam ederken yolcunun durakta fenalaşıp baygınlık geçirdiğini fark ettiğini belirten Cemalettin Bozkurt, "Biraz kendine gelince öğrenci olduğunu tahmin ettiğim yolcuyu otobüse aldım. Harekat merkezini arayıp bilgi verdim, diğer yolcularımızdan da müsaade isteyip seri bir şekilde acil servisin önüne geldim. Kendi çocuğumuz da var. Bizim de başımıza gelebilirdi. Yardımseverlik ve sevgi bizim Türk milletinin özünde var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
