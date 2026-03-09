Haberler

Adana'da kaçan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ceza kesildi

Adana'da kaçan motosiklet sürücüsüne 497 bin 465 lira ceza kesildi
ADANA'da motorize trafik polisi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü K.B.'yi 10 kilometre süren takibin ardından yakaladı.

ADANA'da motorize trafik polisi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü K.B.'yi 10 kilometre süren takibin ardından yakaladı. O anlar kameraya yansırken, K.B.'ye çeşitli maddelerden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikletin sürücüsü K.B.'yi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.B., aracıyla kaçmaya başladı. Motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre takip ettiği K.B.'yi önünü keserek durdurdu. K.B.'nin abartı egzoz kullandığı ve sanal medyada motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketleri paylaştığı belirlendi. K.B.'ye çeşitli maddelerden toplam 497 bin 465 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi. Gözaltına alınan K.B.'nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan K.B.'nin kaçma ve yakalanma anı polisin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
