Üye Girişi
Haberler

Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatını duyurdu. Çapraz nakil ameliyatları, kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamayan hastalar arasında birinin vericisinden diğerine nakil yapılmasını sağlıyor. Bu gelişme, nakil bekleyen hastalar için umut oluşturuyor.

Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor" dedi.

Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın, ameliyat sürecini anlattığı videoyu da paylaştı. Prof. Dr. Yılmaz, dünyada 2'li çapraz nakillerin birçok ülkede yapıldığını, ama bunun karaciğer nakil bekleyen hastalara çok büyük katkısı olmadığının ortaya konulduğunu, ancak çoklu çapraz karaciğer nakilleriyle başarı elde edildiğini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, şimdiye kadar 11 kez yapılan 3'lü çapraz nakillerinin 9'unun yanı sıra 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin enstitülerinde yapıldığını söyleyerek, "Dün de ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli gerçekleşti. Sabah 08.00'de başladı, akşam 20.00 gibi bitmişti ve sorunsuz olarak tamamlandı. Hastalarımızın durumu çok iyi. Ben ümit ediyorum bu model hem ülkemizde, hem de dünyada karaciğer nakli bekleyen hastalara ümit olacaktır. Bu ameliyatlar, 2'li çapraz nakiller dahil yurt dışında, örneğin Amerika'da, çok gelişmiş ülkelerde bile aynı gün gerçekleştirilmiyor. Ama Malatya'da, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı çapraz nakiller rutin bir işlem gibi yapılıyor. Çapraz karaciğer naklinin merkezi Malatya Üniversitesi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Malatya Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title