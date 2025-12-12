Çin'de Qinghai-Xizang Demiryolu Hattı Üzerindeki En Yüksek Rakımlı Yolcu İstasyonu Hizmete Açıldı

LHASA, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Qinghai-Xizang Demiryolu hattı üzerinde 4.127 metre rakımda yer alan Drakmuk Tren İstasyonu, yolculara hizmet vermeye başladı. Perşembe günü faaliyete geçen istasyon "dünyanın çatısında" yer alan hattın en yüksek rakıma sahip yolcu istasyonu olarak öne çıkıyor.

Z9817 sefer sayılı tren 50 yolcusuyla Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu kentinin Amdo ilçesindeki Drakmuk kasabasında yer alan istasyondan bölgenin merkezi Lhasa'ya gitmek üzere perşembe günü saat 11.00 sularında yola çıktı. Bu seferle birlikte istasyon resmen faaliyete geçmiş oldu.

Daha önce hizmet vermeyen Drakmuk Tren İstasyonu, Tanggula Sıradağları gibi turistik cazibe merkezlerinin bulunduğu çevredeki artan seyahat talebi ve turizm gelişimi nedeniyle yolcu hizmetleri talebini karşılayacak şekilde yenilendi.

Z9817 sefer sayılı treninin ilk yolcularından biri olan ve bölgede çobanlık yapan Champa, "Tren, ilçe merkezine otobüsle dört saatten fazla süren yolculuğu hemen hemen iki saate indirerek daha hızlı ve daha güvenli bir seçenek sunuyor" dedi. Champa, 28,5 yuan (yaklaşık 4 ABD doları) olan bilet ücretinin 70 yuan olan otobüs bileti ücretinden çok daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Hattın işletmecisi Çin Demiryolları Qinghai-Xizang Grubu Limited Şirketi, istasyonun, yakınlardaki 25 köyde yaşayan 10.000'den fazla kişiye ve turistlere fayda sağlamasının ve yerel yemek ve konaklama işletmelerine canlılık getirmesinin beklendiğini söyledi.

Qinghai-Xizang Demiryolu hattı, Temmuz 2006'da Qinghai eyaletinin merkezi Xining ile Lhasa'yı birbirine bağlayarak, Xizang'ın demiryolu bağlantısı olmayan tek bölge olma dönemini sona erdirmişti.