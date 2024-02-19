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Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını bir araya geldi

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Mardin'de yaşayan Sultan Kösen ve Hindistanlı Jyoti Amge, ABD'de buluştu ve birlikte kahvaltı yaptı. İkili, Los Angeles'a gitmek üzere yola çıkacak.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.

Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.

Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.

İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sultan Kösen Los Angeles Mardin Yaşam Güncel Haberler

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