Dünyanın En Hızlı Treni CR450, Testlerde Rekor Kırdı

Dünyanın En Hızlı Treni CR450, Testlerde Rekor Kırdı
Güncelleme:
Çin'de hizmete girecek olan CR450 hızlı treni, test sürüşlerinde saatte 453 kilometre hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Tasarımıyla dikkat çeken trenler, maksimum 450 km hızda test edilecek ve ticari hizmette 400 km ile seyahat edecek.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'de hizmete girecek olan dünyanın en hızlı treni CR450, Çin'deki hızlı tren hatlarında gerçekleştirilen test sürüşlerinde saatte 453 kilometre hıza ulaştı.

Bilim ve Teknoloji gazetesinde pazartesi günü çıkan habere göre CR450 serisi hızlı trenler, maksimum test hızı saatte en fazla 450 kilometre, ticari hizmet hızıysa saatte en çok 400 kilometre olacak şekilde tasarlandı. Trenler an itibarıyla ülkenin doğusundaki Shanghai ile orta-batısındaki Chengdu'yu birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolunda yeterlilik testlerinden geçiyor.

CR450 serisi hızlı trenler, saatte 350 kilometre hıza yalnızca 4 dakika 40 saniyede ulaşabiliyor. İki CR450 treni, testler sırasında saatte toplam 896 kilometre hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Serinin bir önceki modeli olan CR400 ile karşılaştırıldığında CR450'nin daha uzun ve pürüzsüz bir burna, 20 santimetre daha alçak bir tavan çizgisine sahip olduğu, ağırlığınınsa 50 ton daha düşük olduğu kaydediliyor. CR450'nin bu özellikleri, aerodinamik sürtünmeyi yüzde 22 oranında azaltıyor.

An itibarıyla hizmet veren CR400 Fuxing serisi yüksek hızlı trenler saatte 350 kilometre hızla seyahat ediyor.

CR450 serisi trenlerin yolcu taşımaya başlamadan önce herhangi bir sorun çıkmaksızın 600.000 kilometre test sürüşü gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
