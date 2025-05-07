Dünyanın En Büyük LEGOLAND'ı Shanghai'de Açılıyor
Merlin Entertainments, LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi'nin 5 Temmuz'da açılacağını duyurdu. 318.000 metrekarelik alanda çocuklar ve aileler için bir LEGO tema parkı ve otel destinasyonu sunacak.
SHANGHAİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi'nin işletmecisi Merlin Entertainments çarşamba günü yaptığı açıklamada dünyadaki en büyük LEGOLAND olan tesisin 5 Temmuz'da hizmete gireceğini duyurdu.
Eğlence merkezinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre Shanghai'ın Jinshan bölgesinde yer alan ve 318.000 metrekare alana yayılan tesis, 2-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için bir LEGO tema parkı ve otel destinasyonu olarak hizmet verecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel