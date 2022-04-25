Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi

AA - Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip. 2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.

AA / Osman Baytürk - Güncel

Ürdün, Mars, Rum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title