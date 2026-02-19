Haberler

Dünyada 150'yi aşkın eski diplomat, Fransız bakanı Albanese hakkında dezenformasyon yapmakla suçladı

Dünya genelinde eski diplomatlar, bakanlar ve büyükelçilerin de aralarında bulunduğu 150'den fazla siyasetçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'u, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese hakkında dezenformasyon yapmakla suçladı.

Hollanda ve Arjantin başta olmak üzere farklı ülkelerden eski diplomat, bakan ve büyükelçilerin de yer aldığı 150'den fazla siyasetçi, Albanese hakkında ortaya atılan dezenformasyon iddialarına ilişkin açıklama yaparak Barrot'a hitaben kamuoyuna açık bir mektup kaleme aldı.

Açıklamada, Barrot'un Albanese'nin sözleri hakkında dezenformasyon yaptığı öne sürülürken BM bünyesinde bağımsız görev yürüten bir kişiye yönelik yanlış ve manipülatif unsurlara başvurulmasının kınandığı belirtildi.

"Sayın Albanese, uluslararası hukukun temel bir ilkesini yeniden dile getirdi: Uluslararası hukukun ciddi ihlallerin sorumlu tutulması, bir siyasi seçim değil, hukuki bir zorunluluktur ve sorumlular yargılanmalıdır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Albanese'nin "İsrail'i insanoğlunun ortak düşmanı olarak nitelendirmediği" belirtildi."

Mektupta dünyada dezenformasyonun arttığı bir dönemde, Barrot'un Albanese'ye yönelik açıklamalarında manipüle edilmiş içeriği temel almasının endişe verici olduğu vurgulanırken Albanese'ye atfedilen yanlış açıklamalarını kamuoyu önünde düzeltmesi çağrısı yapıldı.

Son günlerde Avrupa ülkelerinden çok sayıda siyasetçi, montajlanmış dezenformasyona dayalı bir video üzerinden Filistin Özel Raportörü Albanese'ye asılsız suçlamalar yöneltmişti.

Başta Fransa olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekya, dezenformasyona dayalı videoya itibar ederek Albanese'nin istifasını istemişti.

Albanese'nin yaptığı iddia edilen açıklamalarının yanlış ve uydurma olduğunun ortaya çıkması üzerine, bazı Avrupalı bakanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Albanese'nin istifasını isteyen paylaşımlarını kaldırdığı görülmüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında çevrim içi katıldığı programda Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiği" ileri sürülmüştü. Sosyal medya platformlarında yayılan videonun montajlandığı ve Albanese'ye söylemediği sözler atfedildiği ortaya çıkmıştı.

