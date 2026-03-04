Haberler

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği Antalya'da iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deniz Feneri Derneği, Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da bir iftar programı düzenledi. İftar etkinliği, yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ve bağışçılarla gerçekleştirildi. Programda çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler ve hediyeler verildi.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliğince "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Antalya'da iftar programı gerçekleştirildi.

Kepez'deki bir düğün salonunda düzenlenen iftara, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ile derneğin bağışçıları katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Gönüllüler eşliğinde oyunlar oynayan ve çeşitli aktivitelerle vakit geçiren çocuklara, program sonunda bayram harçlıkları, bayramlık giysi ve oyuncak gibi hediyeler verildi.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, Dünya Yetimler Günü'nde Deniz Feneri tarafından kurulan "Yetim Sofrası"nın bu yıl Antalya'da 20'nci, Türkiye genelinde ise 30'uncu kez kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının yetimlerin yalnız olmadığını hissettirmek ve ramazanın paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak olduğunu belirten Sargın, "Yetimlere yönelik çalışmalar yıl boyunca sürecek. Sadece ramazan ayında değil, eğitimden giyime, gıdadan sosyal desteklere kadar pek çok alanda çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu