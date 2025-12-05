Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında BM'de kahve standı kuruldu.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar'ın eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar'ın öncülüğünde, Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle kurulan standa gelen çok sayıda yabancı konuk, diplomat ve devlet görevlisine Türk kahvesi ve baklava ikram edildi.

Gün boyu yoğun ilgi gören standı ziyaret eden misafirlere, Türk kahvesinin tarihçesi hakkında bilgi verildi.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.