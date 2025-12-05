Haberler

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı

Güncelleme:
Katar'daki Doha Yunus Emre Enstitüsü, 'Dünya Türk Kahvesi Günü' etkinliği düzenleyerek Türk kahvesinin hazırlanması ve kültürü hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinlikte kahve yapım atölyesi, Türk tatlıları, lokum ikramı ve resim yarışması yer aldı.

Katar'daki Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Dünya Türk Kahvesi Günü" düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Başkent Doha'daki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun eşi Kübra Göksu, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli, Doha YEE Koordinatörü Enver Gedik'in yanı sıra Doha YEE Türkçe eğitmen ve kursiyerleri ile Katar'da yaşayan Türkler katıldı.

Program kapsamında katılımcılarla Türk kahvesi yapım atölyesi gerçekleştirildi, kahvenin nasıl hazırlandığı anlatıldı ve ardından konuklara Türk tatlıları ve lokum eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca, katılımcılara yönelik "Türk Kahvesi" resim yarışması düzenlendi. Kazananlara ödül olarak Türk kahvesi ve fincan seti hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Doha YEE Koordinatörü Gedik, Katar'da Türk kültürünü tanıtmak için çok sayıda faaliyete imza attıklarını, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
