Uzmandan tüberküloz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Uzmandan tüberküloz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, tüberküloz hastalığında erken teşhisin hayati önemine dikkat çekerek, hastalığın bulaşıcı olmasına rağmen önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu vurguladı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla tüberküloz hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Çil, tüberkülozun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, hastalığın bulaşıcı olmasına rağmen önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Erken tanının hayati önem taşıdığını ve vatandaşların hastalığa ilişkin bilinçli olması gerektiğini dile getiren Çil, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riskinin arttığını, düzenli ve eksiksiz tedavinin hastalığın tamamen iyileşmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en güçlü unsurlardan biri olduğunu dile getiren Çil, şunları kaydetti:

"Herkesin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilir. Tüberküloz çoğunlukla akciğerleri tutar ve uzun süren öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir."

Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarır. Düzenli ve eksiksiz tedavi hastalığı tamamen iyileştirir. Koruyucu önlemlerle bulaş riski azaltılabilir. Bu vesileyle, Dünya Tüberküloz Günü'nde herkesi bilinçli olmaya ve sağlığını korumaya davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için erken tanı, doğru tedavi ve farkındalık şarttır."

Kaynak: AA / Recep Çelik
