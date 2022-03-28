Dünya Tiyatro Günü'ne Özel 'Kaynana' oyunu sahnelendi - Haberler

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Dünya Tiyatro Günü'ne Özel 'Kaynana' oyunu sahnelendi

Bültenler - Güncel
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Dünya Tiyatro Günü'ne Özel 'Kaynana' oyunu sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü'ne özel perde açtı. Bu kapsamda, 'Kaynana' isimli oyunun ilk gösterimi yapıldı.

İlk kez perde açan oyunu izlemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel 'Kaynana' adlı oyunun ilk gösterimi için perde açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yazıp yönettiği 'Kaynana' adlı oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve tiyatro severler ilgiyle izledi. Kızını vermek istemeyen sert, kabadayı bir kaynana ile onu ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerinin hikâyesinin anlatıldığı oyunda, kız istemenin ortaya çıkardığı komik durumlar, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bültenler / Güncel

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