Dünya Tiyatro Günü'ne Özel 'Kaynana' oyunu sahnelendi

İlk kez perde açan oyunu izlemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel 'Kaynana' adlı oyunun ilk gösterimi için perde açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yazıp yönettiği 'Kaynana' adlı oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve tiyatro severler ilgiyle izledi. Kızını vermek istemeyen sert, kabadayı bir kaynana ile onu ikna etmeye çalışan mahalle sakinlerinin hikâyesinin anlatıldığı oyunda, kız istemenin ortaya çıkardığı komik durumlar, izleyenleri kahkahaya boğdu.

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