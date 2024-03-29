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YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan, ilk 1000'e YKS şartı yok

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemede dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de olanlara doğrudan denklik imkanı sunulacak.

İLK 400 VE 1000'E GİREN ÜNİVERSİTELERDEN MEZUNLARA YKS ŞARTI YOK

Düzenlemeye göre sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de bulunanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.

İLK BİN DIŞINDAKİ TIP, HUKUK ECZACILIK BÖLÜMLERİNE YKS ZORUNLULUĞU

İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Serkan Keleş:

Yahu bu ne biçim habercilik sıcak haber atıyorsunuz. Ama ne anlattığınız bile belli değil. Kim vericek rusya mı abd mi çeçenistan mı türkiye mi. Z kuşağı habercilik yapmasın Aşkına sosyal medya da var zaten.

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Mustafa Ozdil:

bunlarda şey gibi aynı sosyal medyada ne gördülerse paylaşıyorlar :) ilk haberi sosyal medyadan alıyorlar :)

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haksız mıyım:

ilk 400 tamam ama ilk bin çok fazla. türkiyeden koç üniversitesi ilk 500 ün içinde. kendi üniversitemden düşük sıralamada olana neden denklik vereyim sınavsız

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