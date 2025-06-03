Dünya Robot Karnavalı Wuhan'da Başladı
Wuhan'da düzenlenen Dünya Robot Karnavalı'nda evcil hayvan robotları, makyaj robotları ve farklı robotik gruplardan oluşan yaklaşık 100 robot sergilendi. Katılımcılar, robotlarla etkileşim kurarak teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı buldu.
WUHAN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Wuhan kentinde pazartesi günü başlayan Dünya Robot Karnavalı'nda evcil hayvan robotları, makyaj robotları ve robotik gruplar gibi farklı türlerden yaklaşık 100 robot yer aldı. Katılımcılar, robotlarla etkileşim kurarak teknolojik gelişmelerin günlük yaşama sunduğu yenilikleri deneyimleme fırsatı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel