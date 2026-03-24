Taşköprü'de fidanlar toprakla buluştu

Taşköprü ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 1150 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe yerel yönetim ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çördük köyü mevkisinde, 1150 akasya, badem, karaçam ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emre Akman, kurum amirleri, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün ve öğrenciler katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
