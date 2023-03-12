Dünya Liderlerinden Yeniden Cumhurbaşkanı Seçilen Xi'ye Tebrik Mesajları

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Yeniden Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Xi Jinping'e dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, seçimin, Çin halkının Xi'nin sosyalizm davasına olan değerli katkılarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

Bermudez, Küba'nın Xi, Çin halkı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümeti ile yakın dostluğundan dolayı derin onur duyduğunu ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Çin cumhurbaşkanının akıllıca kararları ile Çin'in "İki Toplantı'sında" alınan önemli kararların, Çin'in parlak geleceği ve refahı için sağlam temeller oluşturduğunu söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da, Çin halkının, merkezinde Xi'nin olduğu ÇKP'nin olağanüstü liderliğinde, her açıdan modern bir sosyalist ülke inşa etme ve modernleşme yoluyla ulusun her alanda yeniden canlanması hedefine yönelik büyük planı hayata geçireceğini belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, seçimin, Xi'nin yönetim felsefesinin bütün ulusun desteğini aldığını gösterdiğini söyledi.

Rahman, Xi'nin bilge liderliği sayesinde Çin'in uluslararası prestij ve statüsünün sürekli yükseldiğini ifade etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Xi'nin liderliğinde Çin'in, halkın yaşam standartlarının sürekli iyileşmesiyle hızla kalkındığını ve ülkenin uluslararası ilişkilerde yapıcı rol oynamaya devam ettiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in, Xi liderliğinde eşi görülmemiş bir kalkınma yakaladığını belirtti.

Çin'in uluslararası prestijinin önemli ölçüde arttığını ve tüm yönleriyle güçlü bir ulus haline geldiğini söyleyen Mirziyoyev, Xi'nin Çin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinin ülke tarihi için önemli bir olay olduğuna işaret etti.

Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko ise Çin'in, Xi'nin güçlü liderliğinde İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne nihayetinde ulaşacağına kesin olarak inandığını söyledi.

Brunei Sultanı Hacı Hasaanal Bolkiah, Çin'in küresel ve bölgesel meselelerde yapıcı rol oynamaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo mesajında, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam etmek için stratejik ortak olan Endonezya ve Çin'i, ikili işbirliğini daha da güçlendirmeye ve refahı teşvik etmeye çağırdı.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Çin yeni bir kalkınma sürecine girerken Xi'nin, Çin'i sürdürülebilir kalkınma ve refaha götürmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Başbakan, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak amacıyla Xi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Xi'nin vizyoner liderliğinde Çin ve büyük Çin ulusunun insani amaçların geliştirilmesinde büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen de, Xi'nin Çin'i olağanüstü başarılara taşımaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Kamboçya-Çin dostluğunun sarsılmaz olduğunu belirten başbakan, Kamboçya'nın ortak bir geleceğe sahip Kamboçya-Çin toplumu inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise bu yılın Japonya-Çin Barış ve Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 45. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Xi ile iletişimi sürdürmek, yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerinin tesisini desteklemek istediğini söyledi.

Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Maldiv Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ve Butan'ın Dördüncü Kralı Jigme Singye Wangchuck da Xi'ye cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.