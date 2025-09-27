Dünya Kuduz Günü'nde Kuduz Hakkında Uyarılar

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince (EKMUD), 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

EKMUD'dan yapılan yazılı açıklamada, kuduzun halen dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden neredeyse yüzde 100 ölümcül bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtildi.

Her yıl yaklaşık 59 bin kişinin kuduz nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Kuduzdan hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 40'ı 15 yaş altı çocuklardır. Kuduz vakalarının yüzde 99'undan fazlası enfekte köpeklerin ısırması sonucunda oluşmakta, ancak hastalığın klinik bulguları ortaya çıktıktan sonra tedavi şansı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nün, kuduzun önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret edilmesi amacıyla belirlendiği vurgulanarak, "2023 yılı verilerine göre ülkemizde 35 ilde 282 hayvan kuduz vakası bildirilmiş, 2024 yılı ilk 5 ayında ise 21 ilde 50 hayvan kuduz vakası tespit edilmiştir. 2023 yılında ülkemizde iki insan kuduz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu durum, sahipsiz hayvan popülasyonu, hayvan aşılamalarının yetersizliği ve temas sonrası profilaksiye erişim gibi konularda sürdürülebilir ve etkili önlemlere duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koymaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Kuduzun ihmal edilmemesi gereken bir halk sağlığı problemi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuduz, uygun önleme stratejileri ile tamamen ortadan kaldırılabilecek bir hastalıktır. Hayvanların aşılanması, sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması, riskli temas sonrası profilaksi hizmetlerine kesintisiz erişim ve halkın doğru bilgilendirilmesi kuduzla mücadelede temel unsurlar olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 2030'a kadar kuduz kaynaklı insan ölümlerini sıfıra indirme hedefini sürdürmektedir. Bu hedefe ulaşmak, ulusal ve yerel ölçekte kararlı politikalar, yeterli kaynak, bilim temelli uygulamalar ve toplum katılımı ile mümkündür."