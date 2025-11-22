Dünya KOAH Günü'nde Yeşilay Sivas'tan Farkındalık Etkinliği
Yeşilay Sivas Şubesi, 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte hasta ve yakınlarına bilgilendirici materyaller dağıtarak tütün ürünleri ve solunum yolu hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Yeşilay Sivas Şubesi tarafından 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yönetim kurulu üyeleri, gençlik komisyonları ve gönüllülerin katılımıyla Numune Hastanesi Göğüs Poliklinikleri ve Göğüs Servisi ziyaret edildi.
Ziyarette hasta ve yakınlarına 700 Yeşilay amblemli su ile bilgilendirici broşürler dağıtılarak, tütün ürünleri, KOAH ve diğer solunum yolu hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Köksal, Yeşilay Sivas Şubesi olarak toplum sağlığına katkı sunmaya, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel