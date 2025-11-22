Haberler

Dünya KOAH Günü'nde Yeşilay Sivas'tan Farkındalık Etkinliği

Dünya KOAH Günü'nde Yeşilay Sivas'tan Farkındalık Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Sivas Şubesi, 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte hasta ve yakınlarına bilgilendirici materyaller dağıtarak tütün ürünleri ve solunum yolu hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Yeşilay Sivas Şubesi tarafından 19 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yönetim kurulu üyeleri, gençlik komisyonları ve gönüllülerin katılımıyla Numune Hastanesi Göğüs Poliklinikleri ve Göğüs Servisi ziyaret edildi.

Ziyarette hasta ve yakınlarına 700 Yeşilay amblemli su ile bilgilendirici broşürler dağıtılarak, tütün ürünleri, KOAH ve diğer solunum yolu hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Köksal, Yeşilay Sivas Şubesi olarak toplum sağlığına katkı sunmaya, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den
Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.