Atkaracalar'da kadınlar iftar sofrasında buluştu
Atkaracalar ilçesinde, Hünerli Hanımlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Kaymakam Saliha Karataş, kadınlarla bir araya gelerek kadınların toplumdaki rolü ve önemi hakkında konuşma yaptı.

Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Hünerli Hanımlar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Saliha Karataş da ilçedeki kadınlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Karataş, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine ve değerine değinerek, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlenmesinin toplumun gelişmesine büyük katkı sağladığın kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
