Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Bilgilendirme Programı

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadın çiftçiler bilgilendirildi.

İlçeye bağlı Şahinli köyünde düzenlenen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elif Burcu Başkurt, "Tarımda kadının emeği bereketin ve yeniliğin eli" başlıkla sunum gerçekleştirdi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu ve ziraat mühendislerinin katıldığı programın sonunda katılımcılara pırasa, ıspanak ve lahana tohumu dağıtıldı.