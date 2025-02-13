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Dünya İyilik Platformu'ndan Bedensel Engelliye Akülü Araç Desteği

Dünya İyilik Platformu'ndan Bedensel Engelliye Akülü Araç Desteği
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Dünya İyilik Platformu, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki bedensel engelli Ahmet Demir'e akülü araç hediye etti. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Demir'i evinde ziyaret ederek aracı teslim etti. Demir, destek verenlere teşekkür etti.

Dünya İyilik Platformu, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bedensel engelli Ahmet Demir'e akülü araç desteğinde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından felç kalan 68 yaşındaki Demir'i evinde ziyaret etti.

Kayaoğlu, Dünya İyilik Platformu temsilcisi polis memuru Mustafa Şahin'in gönderdiği akülü aracı Demir'e teslim etti.

Hayra vesile olanlara teşekkür eden Kayaoğlu, "Felçli abimizin talebinin yerine getirilmesi bizleri mutlu etti, Rabbim şifa versin. 6 yıldır dışarı çıkamayan abimiz inşallah bundan böyle havaların ısınmasıyla dışarı çıkacak." dedi.

Demir ise akülü araca kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Rabbimden gelen bir hastalıkla böyle oldum. Arabayı gönderen Mustafa Şahin abime ve aracı olan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada 7 yaşındaki bedensel engelli Defne Kuzpınar'a da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen tekerlekli araç teslim edildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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