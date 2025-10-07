Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Çocuklar Bakımevini Ziyaret Etti

Muğla'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farklı okullardan çocukların Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farklı okullardan çocukların hayvan bakımevinde can dostlarla buluşturulduğu belirtildi.

Bakımevini bugüne kadar 32 bin 639 kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekilen açıklamada, çocukların uzman veteriner hekimlerden hayvanların sağlığı ve bakımı hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ve yaşam alanlarına sahip bakımevini bugüne kadar 3 bin 858 can dostunun sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların yaşam hakkının, vicdanlarının aynası olduğunu ifade etti.

Bakımevinde görevli veteriner hekim Merve Çamlı'da ise 10-12 ve 14-16 saatleri arasında tüm vatandaşları can dostlarını ziyarete beklediklerini, bakımevinde sahiplendirme, kısırlaştırma, cerrahi operasyonlar ve hasta hayvanların tedavilerini yaptıklarını ifade etti.

Okul Öncesi Öğretmeni Nazan Aydın da öğrencilerin hayvanları yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı bulduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.