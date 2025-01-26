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Dünya Gümrük Günü Tekirdağ'da Törenle Kutlandı

Dünya Gümrük Günü Tekirdağ'da Törenle Kutlandı
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Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Gümrük Müdürü Akif Ertekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ertekin ve beraberindeki heyet, törenin ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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