Dünya Gıda Günü'nde Kırklareli'nde Öğrencilere Süt Dağıtıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kavaklı Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt dağıttı ve gıda güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
Kırklareli'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kavaklı Atatürk İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.
Törende Vali Turan, öğrencilere süt dağıttı.
Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Turan, gıda güvenliğini önemsediklerini, bu konuda ciddi çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel