Haberler

Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma

Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda ilçe protokolü, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, engelli bireylerin toplumun en kıymetli parçası olduğunu vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda ilçe protokolü, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Hamit Kılıç vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Programda konuşan Başkan Kılıç, engelli bireylerin toplumun en kıymetli parçası olduğunu vurgulayarak, "Gerçek engel zihinlerdeki ön yargılardır. Sevginin, dayanışmanın ve anlayışın aşamayacağı hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da etkinlikte yaptığı konuşmada, haftanın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek engelli bireylere sağlıklı bir ömür diledi.

Düzenlenen programa, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Emenike'yi şaşırtan olay! Bir anda etrafını sardılar

Bir anda etrafını sardılar! Neye uğradığını şaşırdı

Bakan Gürlek'ten başsavcılığa ve il emniyet müdürlüğüne özel teşekkür

Bakan Gürlek'ten başsavcılığa ve il emniyet müdürlüğüne özel teşekkür
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor