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Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Çağrısı

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Çağrısı
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Antalya Barosu Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, engellilerin istihdamı, eğitimi ve toplumsal hayata katılımı için farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Barosu Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız, "Dünyanın her yerinde engellilerin istihdamı, eğitimi, sosyal ve kültürel hayata katılımı için farkındalık yaratmalıyız." dedi.

Yıldız, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in 1992'de aldığı kararla 3 Aralık tarihinin "Uluslararası Engelliler Günü" olarak belirlendiğini ifade etti.

Dünyada engelli farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Yıldız, etkinliklerdeki amacın, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak, engelleri aşmak, erişilebilir toplumsal hayata geçiş sağlamak ve engellilerin haklarını savunmak olduğunu söyledi.

Yıldız, engelli avukatların, toplumda engellilerin karşılaştığı zorlukları daha iyi anlayan ve bu konuda hassasiyet gösteren profesyoneller olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde engellilerin istihdamı, eğitimi, sosyal ve kültürel hayata katılımı için farkındalık yaratmalıyız. Engelli bireylerin bağımsız olarak günlük yaşantılarını sürdürebilmesi için devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve belediyelerin el birliğiyle çalışması gerekmektedir. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi için elimizden geleni yaparak bugünün bir kutlama günü olmadığını, farkındalık günü olduğunu hatırlatırız."

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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