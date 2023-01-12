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Dünya Ekonomik Forumu Babacan'ı Davet Etti

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Davos Zirvesi olarak da bilinen 'Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak'ta düzenlenecek. Foruma, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da davet edildiği bildirildi.

Davos Zirvesi olarak da bilinen 'Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak'ta düzenlenecek. Foruma, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da davet edildiği bildirildi.
Her yıl siyaset, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen 'Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenecek toplantılarda ekonomiden bilim ve teknolojiye, uluslararası ilişkilerden sanata kadar çeşitli konular ele alınması bekleniyor.
DEVA Partisi'nden edinilen bilgiye göre Davos Zirvesi'ne Genel Başkan Babacan da davet edildi. Babacan'ın katılım durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Dünya Güncel Haberler

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