Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Altun'dan birlik ve dayanışma çağrısı Açıklaması

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Filistin'deki katliamların ardından Lübnan'da da benzer acıların yaşandığını belirterek, "Bu süreçte farklı karanlık planların devam ettiği görülmektedir. Türk milleti olarak bu gelişmeler karşısında en önemli görevimiz, birlik, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmektir. Ana felsefemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'" dedi.

Altun, Dünya Ehlibeyt Vakfınca bir otelde düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, vakfın 30 yılı aşkın süredir hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde kapsamlı ve çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de mezhep ve etnik yapı gibi mensubiyetler konusunda farklılık gözetmeksizin ehlibeyt çatısı altında büyük kucaklaşma ve buluşmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Altun, "Bugün devlet adamlarımız, siyasi parti liderlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve inanç kuruluşlarıyla birlikte farklılıkları ayrışma sebebi değil, zenginlik olarak gören bir anlayışla ehlibeyt sevgisi etrafında tarihi bir birlik ve kardeşlik oluşturmuşlardır. Ayrımcılığın temelinde bilgisizlik ve kasıtlı yönlendirmeler vardır. Oysa insanlığın sahip olduğu ortak değerler birdir ve tüm inançların özü aynıdır." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'dan Çin'e kadar uzanan geniş coğrafyada, Türk cumhuriyetleri dahil olmak üzere gerçek İslam'ın ehlibeyt sayesinde yaşandığını gördüklerini belirten Altun, "Ehlibeyti dikkate almadan kendine göre din anlayışı oluşturan ve tüm felaketleri içinde barındıran emperyalizm ve siyonizmin etkisindeki çıkarcı yapıların durumunu görmekteyiz. Emperyalizm ve onun güdümündeki siyonizm, sahip olduğumuz sevgi, kardeşlik ve medeniyet iklimini yıkmak için terör tuzakları kurmuştur." diye konuştu.

Bugün dünyada yaşanan zulümlerin ve özellikle Filistin başta olmak üzere birçok coğrafyada devam eden katliamların insanlık vicdanını yaraladığına dikkati çeken Altun, buna rağmen halkların duyarlılığının bu karanlık güçleri gerilettiğini dile getirdi.

Altun, temennilerinin birlik, kardeşlik, ilim ve ahlak ile daha güçlü bir toplum inşa etmek olduğunu anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emperyalizm ve siyonizm, Suriye üzerinden Türkiye'yi bölmek için hazırlıklar yapmış. Türkiye'nin dik duruşu karşısında bunu gerçekleştiremeyerek İran hedef alındı. Emperyalizmin kuklası olan Körfez Arap ülkeleri vasıtasıyla İran'a 6 bin dolayında füzeyle saldırılmış ve liderleri öldürülmüştür. Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelere karşı sessizlik bizleri düşündürmektedir. Filistin'deki katliamların ardından bugün Lübnan'da da benzer acılar yaşanmaktadır. Bu süreçte farklı karanlık planların devam ettiği görülmektedir. Türk milleti olarak bu gelişmeler karşısında en önemli görevimiz, birlik, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmektir. Emperyalizm ve siyonizm etkisindeki unsurlara karşı son derece dikkatli olunmalıdır. Ana felsefemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'"