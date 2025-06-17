Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'da, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla düzenlenen kıyı temizliği etkinliği, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması amacıyla gerçekleştirildi. Aksu Belediyesi'nin organizasyonuyla yapılan etkinlikte, çevresel duyarlılığı artırmak için sahil temizliği yapıldı.

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği işbirliğiyle nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına dikkati çekmek için program yapıldı.

Küresel iklim değişikliği krizi, çevre bilinci ve turizm sektörünün sürdürülebilirliği gibi önemli başlıklarda farkındalık yaratılması amaçlanan etkinlikte, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması için kıyı temizliği yapıldı.

Özellikle deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpler toplandı.

Aksu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zeynep Demirel, çevresel duyarlılığın artırılması ve doğal dengeyi tehdit eden unsurlarla mücadele edilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Çevre bilincini artıran ve doğal yaşamı korumayı amaçlayan bu tür çalışmaların devam edeceğini bildiren Demirel, "Bugün sadece sahili temizlemedik, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak adına da güçlü mesaj verdik. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak, aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumaktır." ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmasına belediye çalışanları ve gönüllülerin yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak ekibi de katıldı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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